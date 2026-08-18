Убивать русских по национальному признаку - новая "нормальность" западных политиков. В 2022 году они начинали с тезисов о цветущем европейском саду и дремучих российских джунглях, завуалированно противопоставляли достойных белых людей и неказистых унтерменшей.

Спустя несколько лет маски сброшены окончательно. Президент Польши Кароль Навроцкий так разгорячился перед однопартийцами, что едва не вскинул вверх правую руку. Его выступление по случаю годовщины своего избрания почти не отличалось от гитлеровских митингов ни по атмосфере, ни по риторике. С высокой трибуны в Польше снова зазвучал призыв убивать "совков" и "москалей".

Кароль Навроцкий:

"Польский интерес состоит в том, чтобы Украина и украинские солдаты как можно лучше справлялись с постсоветской Российской Федерацией и как можно дальше удерживали ее от Польши. Это стратегия польского государства. Пусть убивают там "совков", напавших на них, полякам от этого не больно. В этом отношении они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют "москаля", там Польша помогает, даже если она не участвует непосредственно в этой войне. В этом заключается стратегический интерес Польши. Но стратегическим интересом Польши является и то, чтобы во всей Польше не развевались флаги бандеровцев".

Обратите внимание на уровень лицемерия. Навроцкого сложно уличить в исторической амнезии. Возглавляя ранее Институт национальной памяти, он прекрасно понимает, как обойти неудобные факты. Ведь если ты обвиняешь Украину в создании пантеона национальных героев из пособников Гитлера, стоит уточнить еще один нюанс. Таким же пособником Гитлера был национальный герой Польши Юзеф Пилсудский. Немецкий сапог и не только, причмокивая от удовольствия, они целовали вместе. После смерти Пилсудского Гитлер объявил в Третьем рейхе всенародный траур и направил в Польшу соболезнования. В целях пропаганды даже сделали фото с фюрером у гроба.

Заметьте: не Гитлер, а именно Пилсудский был создателем первого концлагеря на территории Беларуси. С 1934 года в Березе-Картузской по приказу Пилсудского расправлялись с политическими оппонентами из числа белорусов, украинцев, евреев и даже поляков. Чем принципиально польский герой Пилсудский отличается от украинского героя Бандеры? Оба помазаны черной краской нацизма, вместе преследовали цель резать "москалей" и "советов", как выразился продолжатель их дела Навроцкий. Эта повестка уже стала частью публичного дискурса и больше не считается аморальной. Теперь у них лишь один вопрос - как добиться эффективности? Об этом, кстати, Владимира Зеленского расспрашивал журналист из газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Михаэль Мартенс: "Скажите нам, европейцам, что конкретно мы можем сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских?"

Интересно, что сам любопытный Мартенс не спешит стать у рубильника газовой камеры или прыгнуть в окоп с автоматом. Убивать "совков" планируют и дальше руками украинцев. По сути, "совки" стреляют "совков". Как сказал покойник Линдси Грэм (бывший сенатор США и ярый русофоб), это лучшее вложение американских денег, тем более конфликт планомерно движется по спирали эскалации.

Боевые действия вышли далеко за пределы линии фронта, инфраструктурная война превращает крупные города в смертельную ловушку. Россия продолжительное время избегала ударов по критической инфраструктуре - продовольственным складам, электростанциям и котельным. Это оставалось за скобками конфликта. Ситуацию изменила пресловутая 40-дневная операция Зеленского, и ответные меры России не заставили себя ждать. Украинские эксперты прогнозируют долгосрочные последствия.

"Потери, которые сейчас несет ретейл и логистика, беспрецедентны, поэтому модель влияния на результаты выборов в России, запущенная в последний месяц, имеет очень высокую цену для них. Когда полетело все это по логистическим складам, они были заполнены огромными объемами товаров, там работали люди. Сейчас логистика будет переориентироваться на работу с колес, отказываться от крупных центров хранения товара. Соответственно, это повлияет на цену", - заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Рост цен на продукты питания тянет за собой череду последствий. Для многих они станут недоступными, а значит, увеличится число краж и преступность в целом. И добавьте сюда еще перебои с электричеством, отсутствие центрального отопления. В конечном итоге крупные города Украины становятся аренами борьбы за выживание.

Как украинцев готовят к самой тяжелой зиме без продуктов и отопления. Почему американские моряки требуют вернуть их с Ближнего Востока. Зачем Турция, Пакистан и Саудовская Аравия сформировали "Суннитское НАТО". Смотрите об этом и не только - в "Трендах".

Главное фото: РИА Новости