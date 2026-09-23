Появление новой американской военной базы на территории Польши - это лишь вопрос времени. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил Навроцкий.

Официальная Варшава рассчитывает, что масштабный стратегический объект будет построен до окончания президентского срока Трампа в 2029 году.

Предшественник Навроцкого - Дуда - ранее говорил о том, что в случае реализации проекта военная база США получит официальное название "Форт Трамп".

В Варшаве надеются, что американский лидер лично прилетит в страну и примет участие в торжественной церемонии открытия.

Таким откровенным заискиванием перед Вашингтоном польские элиты пытаются намертво привязать Пентагон к обеспечению безопасности своих рубежей. В ВПК страны уже готовят миллиардные контракты под размещение американского контингента и тяжелой бронетехники.