Навроцкий выступил с резкой критикой польского правительства
Автор:Редакция news.by
Навроцкий выступил с резкой критикой польского правительства. Поводом стало выделение стране кредита на вооружение: европейский фонд SAFE подтвердил готовность предоставить Польше почти 44 млрд евро на оборонные нужды.
Навроцкий указывает, что речь идет не о подарке, а о деньгах, взятых в долг: это означает резкий рост долгового бремени, которое ляжет на плечи нескольких последующих поколений поляков. Правительство страны, однако, уже решило судьбу этих денег: часть европейских миллиардов будет направлена на организацию производства снарядов, другая часть - на изготовление беспилотников. Предполагается также закупка вооружений у европейских и американских производителей.