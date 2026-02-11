Навроцкий выступил с резкой критикой польского правительства

Навроцкий указывает, что речь идет не о подарке, а о деньгах, взятых в долг: это означает резкий рост долгового бремени, которое ляжет на плечи нескольких последующих поколений поляков. Правительство страны, однако, уже решило судьбу этих денег: часть европейских миллиардов будет направлена на организацию производства снарядов, другая часть - на изготовление беспилотников. Предполагается также закупка вооружений у европейских и американских производителей.