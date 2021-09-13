Найден один из черных ящиков самолета, потерпевшего крушение в Иркутской области. Самолет совершил жесткую посадку в труднодоступной местности накануне. По уточненной информации, 4 человека погибли, 12 пострадали. Большая часть пассажиров оказалась заблокирована в корпусе воздушного судна. Прибывшим на место спасателям понадобилось несколько часов, чтобы высвободить людей. Основная версия крушения - отказ навигационной системы. Также причиной ЧП мог стать туман, из-за которого пилоты не заметили сопку. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Среда объявлена днем траура в Иркутской области.