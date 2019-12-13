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Найден самый древний пещерный рисунок

Найден самый древний пещерный рисунок

На него наткнулись в Индонезии. Предполагается, что рисунку 44 тысячи лет. На нем изображена сцена охоты на животных. Также ученые отметили, что в рисунке есть элементы ранней мифологии людей.

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