Найден самый древний пещерный рисунок

На него наткнулись в Индонезии. Предполагается, что рисунку 44 тысячи лет. На нем изображена сцена охоты на животных. Также ученые отметили, что в рисунке есть элементы ранней мифологии людей.



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