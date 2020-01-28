ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Найдена замена отмененным из-за коронавируса поездкам в Китай

Найдена замена отмененным из-за коронавируса поездкам в Китай

Наиболее востребованными в качестве направлений для отдыха стали Куба и ОАЭ. Также отмечается повышенный спрос на курорты Турции, Италии и стран Юго-Восточной Азии - Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки. Массовых аннуляций туров в азиатские страны зафиксировано не было.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWSЕсть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все