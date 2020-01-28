Найдена замена отмененным из-за коронавируса поездкам в Китай

Наиболее востребованными в качестве направлений для отдыха стали Куба и ОАЭ. Также отмечается повышенный спрос на курорты Турции, Италии и стран Юго-Восточной Азии - Таиланда, Вьетнама, Шри-Ланки. Массовых аннуляций туров в азиатские страны зафиксировано не было.

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