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Специалисты назвали причины масштабных паводков на западе Украины
Обильные осадки, вырубка леса, застройка пойм и прибрежно-защитных полос - таковы главные причины масштабных паводков и затоплений населенных пунктов на западе Украины, считают власти. Уровень воды в реках постепенно спадает, однако на западе страны остаются подтопленными более 260 населенных пунктов. Люди до сих пор добираются домой на лодках. Местами вода поднялась до 10 метров. Более 9 тысяч домов подтоплены, отрезаны от мира 20сел. В результате наводнений погибли 3 человека. Ущерб от непогоды оценивают на сумму почти 9 миллионов долларов.
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