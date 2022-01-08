Нурсултан Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана

Как стало известно, первый лидер Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана. Напомним, раньше в соцсетях распространялись фейковые сообщения, якобы елбасы покинул страну. Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг президента Казахстана Токаева. Только вместе народ сможет преодолеть текущие вызовы и обеспечить целостность страны. В пресс-службе главы нации заявили, что Назарбаев проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

