Назначена дата начала судебного процесса против Мадуро

В США состоялось третье заседание по делу захваченного Николаса Мадуро и его супруги.

Федеральный суд по Южному округу Нью-Йорка назначил начало процесса по обвинению венесуэльского лидера в наркоторговле лишь на 1 июня 2027 года.

Супруги заявляют о своей невиновности. Как подчеркнул адвокат Мадуро, он намерен оспаривать законность ареста его подзащитных, ссылаясь в том числе на правовой иммунитет главы государства. Пока шло заседание, у здания суда протестовали сторонники венесуэльского лидера. Они скандировали лозунги в его поддержку и требовали немедленного освобождения Мадуро и его жены.

С теми же требованиями участники митинга вышли и в Венесуэле. Демонстрацию в Каракасе возглавил сын Мадуро, который призвал к сохранению национального единства.