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Назначена дата заседания СБ ООН по Украине
Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине состоится 30 октября. Об этом журналистам заявили в постоянном представительстве Швейцарии, которая является председателем Совбеза в октябре, сообщает ТАСС.
"30 октября состоится заседание по поддержанию мира и безопасности в Украине. Его запросила Украина при поддержке США, Франции, Великобритании, Японии, Республики Корея, Словении и Мальты", - подчеркнули в дипмиссии.
Представительство России в СБ ООН на 31 октября запросило заседание о поставках западного оружия в Украину и их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса.
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