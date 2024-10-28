Назначена дата заседания СБ ООН по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине состоится 30 октября. Об этом журналистам заявили в постоянном представительстве Швейцарии, которая является председателем Совбеза в октябре, сообщает ТАСС.

"30 октября состоится заседание по поддержанию мира и безопасности в Украине. Его запросила Украина при поддержке США, Франции, Великобритании, Японии, Республики Корея, Словении и Мальты", - подчеркнули в дипмиссии.