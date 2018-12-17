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Названа дата голосования по Brexit. Нового соглашения о выходе страны из ЕС не будет
Парламент Великобритании проголосует по Brexit на третьей неделе января следующего года. Это сегодня заявила премьер-министр страны, выступая перед депутатами Палаты общин. Тереза Мэй добавила, что если парламент отвергнет нынешний проект, другой сделки уже не будет. Кроме того, Тереза Мэй выступила против проведения нового референдума по Brexit, на котором настаивают консерваторы. Повторное голосование может нанести непоправимый ущерб политике правительства. Отметим, свою речь Мэй произносила на фоне порицательного шума. Премьер дважды останавливала свой доклад.
Британское издание Telegraph пишет, что после выхода Великобритании из состава Европейского союза премьера могут отправить в отставку. На этом, в частности, настаивает генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.
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