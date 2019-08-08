Названа предварительная версия аварии под Новороссийском - тормозного пути экскурсионного автобуса не обнаружено. Это указывает на то, что водитель мог уснуть за рулем и столкнулся с внедорожником, и оба транспортных средства рухнули с обрыва. ДТП произошло накануне вечером на трассе Новороссийск - Керчь. Погибли три человека, среди них двое несовершеннолетних. Не менее 40 пострадавших госпитализированы, 13 - экстренно прооперировали. Водитель задержан.