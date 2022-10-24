Названа причина крушения Су-34 в Ейске

Причиной падения Су-34 в Ейске стало попадание в двигатели двух птиц, что и привело к возгоранию самолета. Таковы предварительные данные следствия. Чаек затянуло в турбину при взлете боевой машины. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Напомним, крушение произошло 17 октября. Су-34 рухнул во двор жилого дома, вследствие чего выгорел подъезд многоэтажки. Жертвами катастрофы стали 15 человек, десятки серьезно пострадали. Пилоты катапультировались.

Накануне похожий инцидент произошел в Иркутске: там на двухэтажный жилой дом рухнул Су-30. К счастью, на земле никто не пострадал. Оба пилота (а они были настоящими профессионалами) погибли. По предварительным данным, летчики-испытатели стали жертвами отказа кислородного оборудования и разгерметизации кабины. По данным наблюдателей, погибшие потеряли сознание задолго до падения машины, которая еще около двадцати минут совершала неуправляемый полет.