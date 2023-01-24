Названа причина крушения вертолета в Броварах в Украине

Названа причина крушения вертолета с руководством МВД Украины. Это ошибка пилота в условиях сильного тумана. Напомним, в результате аварии в Броварах Киевской области погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, включая главу ведомства и его первого заместителя. Вертолет летел на слишком низкой высоте в условиях густого тумана, и пилот слишком поздно заметил многоэтажный дом. Увидев препятствие, взял резкий крен, в результате чего машина упала на находящийся рядом детский сад.