Названа причина смерти солистки The Cranberries

Долорес О'Риордан утонула в ванне в отеле в состоянии алкогольного опьянения. Смерть наступила в результате несчастного случая. На теле певицы не было ран. Долорес обнаружили мертвой в одной из гостиниц Лондона в январе. Ей было 46 лет. В британскую столицу она приехала, чтобы встретиться с группой Bad Wolves и записать с ними новую версию культовой песни Zombie.