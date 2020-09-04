Названа самая богатая женщина по версии Bloomberg. Маккензи Скотт, бывшая супруга главы корпорации Amazon Джеффа Безоса. Ее состояние оценивается в 68 миллиардов долларов. В общем же рейтинге богатейших людей мира она занимает 12-е место. На втором месте в рейтинге Bloomberg оказалась владелица LʼOreal Франсуаза Беттанкур-Майерс.Третью строчку заняла дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.



