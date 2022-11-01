Названо главное слово 2022 года, отражающее события в мире

Составители словаря описывают это понятие как "продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения". Свой выбор они пояснили тем, что именно это слово "сжато и точно резюмирует, насколько по-настоящему ужасным 2022 год был для столь многих людей".

Помимо этого, Harper Collins отобрало еще девять слов, которые наиболее точно описывают текущий год с учетом как внутрибританских, так и международных событий. Так, к конфликту на Украине отсылает слово "Киев", а к скандалу с вечеринками на Даунинг-стрит, который привел к отставке правительство Бориса Джонсона - понятие partygate ("партигейт"). Словосочетание warm bank описывается как "теплое помещение, куда могут пойти люди, которые не могут позволить себе отапливать собственные дома". Оно затрагивает тему энергетического кризиса в Соединенном Королевстве на фоне резкого роста тарифов на свет, а carolean относится ко всему, что связано с именем нового короля Великобритании Карла III.