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Названы кандидаты на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Интрига закручивается. Американская киноакадемия назвала имена актеров, которые могут получить "Оскар" за лучшую мужскую роль. Леонардо ди Каприо и Бред Питт - среди основных претендентов за игру в фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Мэттью Райса и Тома Хэнкса выдвинули за картину "Прекрасный день по соседству". Роберт Паттинсон тоже попал в номинанты. Стриминговая платформа Netflix предложила кандидатуру Джонатана Прайса, который еще ни разу не номинировался на главную кинопремию. 92-я церемония вручения награды "Оскар" состоится в феврале 2020 года.

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