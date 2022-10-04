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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физических исследований. Ими стали француз Аспе, американец Клаузер и австриец Цайлингер. Их отметили наградой за открытия в области квантовой физики. Работы ученых стали фундаментом для разработки сверхбыстрых компьютеров. Трое лауреатов изучают "эффект квантовой сцепленности". Это когда частицы, некогда составлявшие единую систему, продолжают взаимодействовать даже после ее распада.
Фото: Pixabay
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