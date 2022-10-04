Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физических исследований. Ими стали француз Аспе, американец Клаузер и австриец Цайлингер. Их отметили наградой за открытия в области квантовой физики. Работы ученых стали фундаментом для разработки сверхбыстрых компьютеров. Трое лауреатов изучают "эффект квантовой сцепленности". Это когда частицы, некогда составлявшие единую систему, продолжают взаимодействовать даже после ее распада.