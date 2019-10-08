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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года
Стали известны обладатели Нобелевской премии по физике. Награда присуждена Джеймсу Пиблзу за теоретические открытия в области физической космологии, которые заложили основу современного понимания истории Вселенной, а также Мишелю Майору и Дидье Кело за открытие первой из экзопланет, вращающихся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей Солнечной системы. Завтра назовут обладателя награды в области химии. Напомним, сумма каждой из премий в этом году составляет более 900 тысяч долларов.
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