Названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2019 года

Стали известны обладатели Нобелевской премии по физике. Награда присуждена Джеймсу Пиблзу за теоретические открытия в области физической космологии, которые заложили основу современного понимания истории Вселенной, а также Мишелю Майору и Дидье Кело за открытие первой из экзопланет, вращающихся вокруг звезды солнечного типа за пределами нашей Солнечной системы. Завтра назовут обладателя награды в области химии. Напомним, сумма каждой из премий в этом году составляет более 900 тысяч долларов.