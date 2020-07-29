Названы ориентировочные цены на американскую вакцину от COVID-19

Американская биотехнологическая компания предварительно оценивает свою вакцину от коронавируса в районе 50-60 долларов за курс. Такая стоимость предусмотрена и для внутренней продажи, и для экспорта в страны с высоким уровнем дохода населения. Когда именно можно будет купить препарат, пока не уточняется. На днях компания перешла к третьей фазе клинических испытаний на 30 тысячах добровольцев.