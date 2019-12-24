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Названы причины крушения истребителя в Хабаровском крае

Сообщается, что во время испытательного полета произошел сбой в управлении хвостовым оперением. Это первая авария Су-57. Летчик катапультировался и остался жив.

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