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Названы причины крушения истребителя в Хабаровском крае
Сообщается, что во время испытательного полета произошел сбой в управлении хвостовым оперением. Это первая авария Су-57. Летчик катапультировался и остался жив.
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