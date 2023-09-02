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NBC News: в Белом доме начали готовиться к импичменту Байдена

Белый дом начал активно готовиться к расследованию в рамках процедуры импичмента Байдена. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источники. По данным телеканала, действующая администрация уже наняла два десятка юристов, чтобы дать "агрессивный ответ". В планах выставить инициативу как "бездоказательную фальсификацию" республиканцев.

Однако, Сонным Джо недовольны и обычные американцы, и бизнесмены. Например, Илон Маск согласился с утверждением, что Байден разрушает легитимность демократической системы Штатов. А над сенатом США вообще смеются, называя его "домом престарелых".

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