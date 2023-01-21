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NDP: США могут отдать Польше западную часть Украины

США могут отдать Западную Украину Польше в обмен на погашение долгов Киева Варшавой. Такое мнение в своем материале высказала обозреватель издания NDP.

Ханна Крамер отметила, "если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным. Она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются".

В настоящий момент задолженность Украины составляет 150 млрд долларов.

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