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NDP: США могут отдать Польше западную часть Украины
США могут отдать Западную Украину Польше в обмен на погашение долгов Киева Варшавой. Такое мнение в своем материале высказала обозреватель издания NDP.
Ханна Крамер отметила, "если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным. Она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются".
В настоящий момент задолженность Украины составляет 150 млрд долларов.
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