Не для защиты, а для агрессии: эксперт о военных приготовлениях НАТО у границ Беларуси

Наращивание военного присутствия у наших границ не может остаться незамеченным. Каких целей придерживаются европейские страны, разворачивая разведывательную инфраструктуру, разбирались с экспертом.

Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС (Россия):

"Совершенно очевидно, что уже длительное время в рамках реализации манипулятивных технологий, массового задействования различных информационных инструментов, формируется образ врага. Враг - это Россия, это Беларусь, это Союзное государство, якобы с нашей стороны исходят какие-то экзистенциальные угрозы, якобы мы хотим напасть на Европу. Но, во-первых, это некорректно и в историческом контексте. У Европы на данном этапе развития, в принципе, нет никаких аспектов - ни территориальных, ни ресурсных, - которые были бы привлекательны для нас".

И мы видим, что вдоль всей нашей границы, вдоль границы Беларуси разворачивается однозначно наступательная военная инфраструктура. Ее элементы - это, конечно же, эшелонированная система ПВО, которая еще в свое время, с начала нулевых, активизировалась якобы в рамках противодействия угрозе со стороны Ирана. Мы понимаем, что реально это формировался защитный контур для того, чтобы блокировать наши наступательные системы и наши возможные ответные меры на их агрессию.