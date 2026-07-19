Не менее 12 человек погибли в результате ливневых паводков в Индии

Минимум 12 человек погибли в результате ливневых паводков в индийском регионе Джамму и Кашмир. В одном из городов пропала без вести целая семья из 6 человек, сообщает Indian Express.

Основной удар стихии пришелся на пограничные горные округа. Из-за мощных непрекращающихся ливней сошли разрушительные селевые потоки и оползни.

Автовокзал в городе Раджаури превратился в "кладбище" искореженных машин - десятки автомобилей и грузовиков смыты в кучи или полностью затоплены.

Власти развернули масштабную межведомственную операцию с привлечением полиции и индийской армии. Военным уже удалось спасти десятки заблокированных жителей.