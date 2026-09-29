В Германии стали поднимать вопрос о сокращении пособий для мигрантов. Причиной оказался мигрант с 40 детьми, который получал на всех их порядка 100 тыс. долларов ежегодной бюджетной помощи.

Это вызвало широкое обсуждение внутри страны. Но не выгодная ли это тема, ведь подобные новости всплывали и раньше. Не пытаются ли власти Германии раскрутить повестку за счет мигрантов и начать снижать пособия и соцгарантии для немецкого обывателя, поделился мнением медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

"Эта тема у немцев болезненная для восприятия, поскольку сложилась ситуация несправедливой оценки вклада в жизнь общества. Выходит, достаточно быть мигрантом и оформить документы на уровне низовых структур представительства власти для получения больших финансов, чем работающий немецкий гражданин", - отметил собеседник.

Дмитрий Швайба

Кроме мигрантов из бедных стран, объективно нуждающихся в помощи, есть еще и украинский кризис, когда в качестве мигрантов приезжали достаточно зажиточные жители Украины, которые также претендовали на выплаты и продолжают претендовать.

"Все программы, запущенные немецким правительством по трудоустройству и подготовке, они начинались по формальному принципу и никогда ничем не заканчивались. Из 100 % людей, пришедших на эти курсы, не устраивался ни один", - подчеркнул медиаэксперт.

Такая статистика бьет по всей системе социальных гарантий как в Германии, так и в других европейских странах, и чтобы не будоражить свое общество подобного рода информация зачастую скрывается и через основные СМИ не проходит. "Поговаривают, существует на эти темы и определенный запрет. В принципе, в это можно поверить", - считает гость интервью.

Европейское общество не до конца информировано о глубине проблемы, а также о том, как ее исправлять. К слову, успехи правых сил как раз основываются на теме неравенства работающего бюргера и неработающего мигранта, которые не то что уравнены, а иногда даже в каких-то совершенно несопоставимых вещах сравниваются.

Фото: magnific.com