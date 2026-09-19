Краткий пересказ от ИИ

В ЛНР в Рубежном на улице Почаевской на заднии осталась вывеска ООО "Клинико-диагностический центр "Фармбиотест"". В проекте "Война и мир" горожане рассказали о том, что под видом анализов крови там испытывали лекарства на людях.

О хороших зарплатах люди знали, но говорить вслух, что там происходило, было не принято. Жительница Рубежного Светлана вспомнила семидесятилетнего соседа Николая Королева. У него были проблемы с ногами и больное сердце. Его уложили в эту клинику. Потом он пришел к ней во двор с просьбой о помощи. "Говорит, помогите, спасите, мне очень плохо, меня держат в больнице. Там в этой больнице охрана", - рассказала местная жительница.

Жена его уговаривала: другие больницы не тянут, а в этой "пробные лекарства". Каждый день давали горсть таблеток и брали анализы, рассказал соседке мужчина. Ему становилось хуже. В один день он сбежал.

Светлана не сразу поверила, что под носом есть клиника с охраной. Пошла проверить. У здания она встретила женщину, которая сначала мялась, потом сказала, что есть больница, но не советовала туда ходить. "Там испытывают лекарства на людях. Там есть охрана, люди там нехорошие", - говорила незанакомка. Люди по соседству знали, но в милицию не обращались, потому что не знали, можно ли доверять.

Вскоре Королева нашли и забрали. Через два месяца его не стало. Жена с дочерью уехали.

Когда началась СВО, в пустое здание ходили за бумагой и дровами. В охапках макулатуры попадались договоры на "добровольное" участие.

Житель Рубежного Владимир признался: тащили дрова, железо, бумагу. "В том числе здесь были договоры для добровольного участия в программе по исследованию лекарств", - рассказал он. В журналах вместо имен были номера. Часть подвала, по его словам, была разрушена и завалена. На третьем этаже, рассказал он, были палаты. Но ему не советовали туда подниматься, и он не решился туда ходить.

По рассказам местных, на людях тестировали вакцины от коронавируса, средства от лейкемии, болезней сердца, неврологии, новые антибиотики. Результаты уходили на Запад. Платили хорошо. На нормы не смотрели. Знакомая Светланы, медик, продержалась на стажировке три дня и ушла. "Там все нечисто, там все опасно, я туда больше не пойду", - резко отреагировала она.

Центр начал работать с 2014 года. В городе были вспышки дифтерии, дизентерии, странного гриппа. Еще три точки были в Северодонецком районе. В Лисичанске после визита врачей из Франции и Великобритании хоронили новорожденных; потом находили соски с непонятным составом.

Разбирать бумаги, пробы и последствия, говорит российская сторона, придется долго.

В российском Минобороны отметили, что Украина стала не только полигоном для ракет и дронов. После начала специальной военной операции в Москве заявили: военно-биологические программы тоже были, следы пытались замести - получилось не везде.

По версии российской стороны, Пентагон оплачивал на Украине как минимум 40 биологических лабораторий в Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне и еще в десятках городов. Проект тянул на 1,7-3,5 млн долларов. Плательщик - Министерство обороны США, получатель в бумагах - Министерство здравоохранения Украины. Зачем военному ведомству одной страны лаборатории в чужой системе здравоохранения и работы по сибирской язве, туляремии, чуме, лихорадке Эбола и лихорадке Ласса?

В 2022 году об объектах заговорила и Виктория Нуланд, тогда заместитель государственного секретаря США. "В Украине есть биологические исследовательские объекты, и сейчас мы действительно весьма обеспокоены тем, что российские войска, российские силы могут стремиться установить над ними контроль. Поэтому мы работаем с украинцами над тем, как они могут предотвратить попадание любых из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся".

Свою схему Минобороны России разложило в том же 2022-м. Кроме Пентагона в цепочке, по этой версии, стояли Агентство США по международному развитию (USAID), структуры фонда Джорджа Сороса и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Среди научных адресов называли Национальную лабораторию Лос-Аламоса - ту самую, что связана с Манхэттенским проектом.

В марте 2024 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов показал регистрационную карту: 30 лабораторий в 14 населенных пунктах.

На документе стоит подпись заместителя государственного секретаря Кабинета министров Украины Виктора Полищука. Заказчик в карте - Управление по снижению угрозы Минобороны США (DTRA). Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона. За 2018-2020 годы, по его оценке, на проекты ушло около 32 млн долларов.

Военные утверждают: с Украины вывезли не меньше 16 тыс. биопроб. Во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4 тыс. военнослужащих брали кровь на антитела к хантавирусам, у 400 - к вирусу крымско-конголезской геморрагической лихорадки. Смысл такого скрининга был в том, чтобы понять, какой агент опаснее для конкретного региона.