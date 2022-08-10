Не до еды - европейцы запустили флешмоб пустых тарелок

Что происходит на самом деле, лучше всего показывает флешмоб, запущенный европейцами в соцсетях. В прямом смысле на запущенность ситуации указывают своим властям все больше жителей Старого Света. Пустые тарелки и пояснения на разных языках - там, где должен был быть обед, деньги ушли на оплату санкций. При этом аграрный сектор обещает дальнейший рост цен на продукты, а энергокризис далек от разрешения.