"Не досидит и до конца первого срока" - предсказание бывшего терапевта Джо Байдена

Поездка по Ближнему Востоку, которую совершает сейчас президент Байден, вновь заставила обсуждать его дееспособность. Бывший терапевт американского лидера Ронни Джексон прямо заявил, что свой первый срок Байден ни за что не досидит из-за проблем со здоровьем. Надо сказать, из уст президентского врача это фактически диагноз.

В Израиле с Байденом случился ряд неприятных казусов

Своим поведением в Израиле Джо Байден такой диагноз старательно подтверждает. Вот, например, он вновь потерял ориентацию по прилету.

В ходе встречи с израильским премьером Байден пообещал хранить честь холокоста. Затем ему вручили медаль - в благодарность за это он попытался пожать руку невидимке и не мог определиться, куда идти.

Байден прочел одну и ту же речь дважды

Всплывают и старые инциденты. Спустя год заметили, что Джо прошлой зимой дважды произнес одну и ту же речь. Она была содержательно пустой, однако в соцсетях сейчас гадают: президент по ошибке воспользовался одной шпаргалкой или ему поленились обновить текст?