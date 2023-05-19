Теперь Черчилля, Оруэлла и Магдебургского права - в Киеве переименовывают улицы

Украина продолжает официальный курс на уничтожение истории. Городской совет Киева переименовал 26 объектов в городе, связанных с эпохами СССР и Российской империи. Станция метрополитена "Дружбы народов" теперь станет "Зверинецкой", станция "Площадь Льва Толстого" - "Площадью украинских героев". Исчезнут улицы имени Лермонтова, Некрасова, Суворова, Левитана. Вместо них появится переулок Джорджа Оруэлла, улица Уинстона Черчилля и аллея Магдебургского права. Видимо, так чиновники из горсовета Киева пытаются придать европейский лоск "матери городов русских".