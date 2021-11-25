Не менее 11 горняков погибли при аварии в шахте Кузбасса

Продолжается спасательная операция в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где сегодня утром произошла авария. В момент ЧП в шахте находились 287 человек. Большинство из них поднялись на поверхность. В забое оставались 49 человек, погибли не менее 10. Связь с выжившими горняками пока не установлена. В шахте работают 19 отделений спасателей, на поверхности задействованы 30 единиц техники. Штаб по ликвидации последствий аварии возглавил лично губернатор Кузбасса. Сообщается, что причиной инцидента могло стать возгорание угольной пыли в системе вентиляции, по которой дым распространился по штрекам.