Не менее 20 человек пострадали во время открытия моста в Мексике

В Мексике рухнул обновленный подвесной мост, причем, прямо во время торжественной церемонии открытия. Когда по шаткой конструкции проходили одновременно несколько десятков гостей, один из пролетов не выдержал и полетел вниз.

Пострадали не менее двадцати человек, в их числе глава местной администрации с супругой, который как раз приехал открывать мост после реконструкции. По предварительной версии, недостаточно надежно были закреплены доски на цепях. По факту инцидента возбудила дело антикоррупционная прокуратура Мексики.