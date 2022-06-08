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Не менее 20 человек пострадали во время открытия моста в Мексике
В Мексике рухнул обновленный подвесной мост, причем, прямо во время торжественной церемонии открытия. Когда по шаткой конструкции проходили одновременно несколько десятков гостей, один из пролетов не выдержал и полетел вниз.
Пострадали не менее двадцати человек, в их числе глава местной администрации с супругой, который как раз приехал открывать мост после реконструкции. По предварительной версии, недостаточно надежно были закреплены доски на цепях. По факту инцидента возбудила дело антикоррупционная прокуратура Мексики.
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