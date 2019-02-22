Не менее 50 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

Не менее 50 человек пострадали в Каталонии в результате беспорядков и столкновений с полицией. Таков итог акций протеста, которые объединили сотни тысяч жителей автономии. Митингующие выступили против судебного процесса над региональными политиками - их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств на референдуме о независимости Каталонии в 2017-м. Активисты перекрывали дороги и блокировали станции метро. Самые радикальные громили витрины, поджигали мусорные баки и забрасывали полицейских камнями и палками.