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Не менее 50 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии
Не менее 50 человек пострадали в Каталонии в результате беспорядков и столкновений с полицией. Таков итог акций протеста, которые объединили сотни тысяч жителей автономии. Митингующие выступили против судебного процесса над региональными политиками - их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств на референдуме о независимости Каталонии в 2017-м. Активисты перекрывали дороги и блокировали станции метро. Самые радикальные громили витрины, поджигали мусорные баки и забрасывали полицейских камнями и палками.
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