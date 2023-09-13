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Не менее 5,3 тыс. человек стали жертвами наводнения в Ливии
Катастрофические цифры жертв наводнений на востоке Ливии озвучили в МВД страны. Погибших уже не менее 5 300 человек. Но это не окончательные данные. Еще 10 тыс. считаются пропавшими без вести. Только в городе Дерна, наиболее пострадавшем районе, жертв не менее тысячи. Четверть Дерны была уничтожена после прорыва дамб. Город объявлен зоной бедствия. Электричество и связь отключены. Специалисты предупреждали, что плотины в Дерне может прорвать. Но когда это произошло, жителей никто не уведомил. Мир облетели ужасающие кадры.
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