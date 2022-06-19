Наводнение в Индии, со стихией сражаются и в соседнем Бангладеш

Не менее 60 человек погибли в Индии в результате мощного наводнения. В штате Ассам затоплены 32 из 33 районов. Ливни и оползни повредили не менее 230 дорог и 16 мостов. По меньшей мере 5 тысяч жителей пострадали в штате Мегхалая. Наводнения были вызваны сезонными, очень мощными муссонными дождями. Они затронули более 3 миллионов человек.