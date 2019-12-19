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Не менее 6 человек погибли на стройке метро в Ташкенте

Там обвалился грунт из-за проливного дождя. Не исключено, что под завалами еще могут находиться люди. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы. В столице Узбекистана создана правительственная комиссия по изучению причин и последствий аварии, а также их оперативному устранению. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и охраны труда. Родственникам погибших оказывают необходимую помощь.

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