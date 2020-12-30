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Не менее 7 человек погибли при землетрясении в Хорватии

Не менее 7 человек погибли при вчерашнем мощном землетрясении в Хорватии. Это число может увеличиться, поиск людей под завалами продолжается. Среди жертв - 12-летняя девочка. Десятки пострадавших доставлены в госпитали, многие числятся пропавшими без вести. Основной удар стихии пришелся на город Глина с населением около 5 тысяч человек. Там разрушено до 90% инфраструктуры. Этот город, как и соседний - более крупный Петриня, сейчас попросту непригодны для жизни. Впрочем, подземные толчки магнитудой 6,3 ощутили во всех соседних странах. По оценке геологических служб, это самое сильное землетрясение в истории Хорватии.

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