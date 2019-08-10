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Не менее 95 человек погибли в результате мощных наводнений на юге Индии

Почти тысяча лагерей помощи по всей стране и более ста тысяч эвакуированных жителей. Непрерывные дожди вызвали многочисленные оползни и наводнения. Затруднено железнодорожное сообщение. В некоторых районах штата Керала объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Рейсы в международном аэропорту Кочин отложены.

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