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Не менее девяти лыжниц госпитализированы после массового завала на турнире в Сочи

Не менее девяти лыжниц госпитализированы после массового завала на турнире в Сочи

Прокуратура в Сочи проверяет сведения о пострадавших в горах лыжницах. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По данным агентства, после массового завала на спартакиаде в Сочи пострадали не менее девяти спортсменок. Девушки были госпитализированы. Сообщается, что прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку, устанавливаются организаторы спортивного мероприятия и обстоятельства инцидента.

Как сообщает РИА Новости, массовый завал произошел сегодня в селе Эстосадок (Краснодарский край) во время женского лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней спартакиады учащихся. Завал произошел во время спуска на скоростном участке трассы. Турнир проходил в условиях плохой видимости.

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