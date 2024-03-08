Не менее девяти лыжниц госпитализированы после массового завала на турнире в Сочи

Прокуратура в Сочи проверяет сведения о пострадавших в горах лыжницах. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.



По данным агентства, после массового завала на спартакиаде в Сочи пострадали не менее девяти спортсменок. Девушки были госпитализированы. Сообщается, что прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку, устанавливаются организаторы спортивного мероприятия и обстоятельства инцидента.

