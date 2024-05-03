Остался месяц до выборов в Европарламент во Франции, и в него попадут лишь считанные единицы сторонников президента Эммануэля Макрона. Треть мандатов от Франции возьмут крайне правые, 15 % - крайне левые. Партия Макрона получит лишь 17 % голосов: таким образом, французский лидер обзаведется еще одним политическим фронтом с активным наступлением.

Именно этим, как считают эксперты, вызвана информационная гиперактивность Макрона. 2 мая, например, он объявил, что в случае успеха российского наступления, в Украину отправят французских военных. Также в своей агитации Макрон делает большие ставки на Олимпиаду, которая пройдет в Париже летом. Накануне назвали имя одного из факелоносцев - им станет такой вот представитель.



