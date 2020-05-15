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Не прекращаются протесты в США

На демонстрацию против ограничений в штате Мичиган вышли сотни людей. Карантинные меры здесь являются одними из самых строгих в стране и будут действовать до 28 мая.

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