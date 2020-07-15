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Не прекращаются протесты в США. В Париже выступления вылились в погромы

Волна протестов в США не утихает

Не прекращаются протесты и в США.

Дональд Трамп заявил

, что от рук полицейский погибают не меньше, а то и больше белых людей. Демонстранты тем временем сражаться с полицией не перестают. Стражи правопорядка применяют слезоточивый газ. Нападающих на полисменов задерживают.

Протесты вылились в погромы

После бурного празднования Дня взятия Бастилии пришлось разгонять толпу и в Париже. Сотни протестующих скандировали лозунги против полицейского насилия. В некоторых районах столицы начались погромы. Для усмирения беспорядков правоохранители применили слезоточивый газ.

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