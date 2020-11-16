Не продержался и недели: президент Перу подал в отставку

Временный президент Перу объявил об отставке. На своем посту политик пробыл меньше недели. Причиной ухода стали не прекращающиеся массовые протесты. К слову, тогда правоохранители применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. При последнем разгоне более сотни человек пострадали, двое погибли.

А ведь буквально неделю назад оппозиция президента Мартина Вискарра обвинила его в коррупции и организовала импичмент. Сейчас ситуацию в стране иначе как политический кризис назвать нельзя. Теперь Перу ожидает нового президента, которого назначит парламент - третьего за последние семь дней.