3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Не продержался и недели: президент Перу подал в отставку
Временный президент Перу объявил об отставке. На своем посту политик пробыл меньше недели. Причиной ухода стали не прекращающиеся массовые протесты. К слову, тогда правоохранители применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. При последнем разгоне более сотни человек пострадали, двое погибли.
А ведь буквально неделю назад оппозиция президента Мартина Вискарра обвинила его в коррупции и организовала импичмент. Сейчас ситуацию в стране иначе как политический кризис назвать нельзя. Теперь Перу ожидает нового президента, которого назначит парламент - третьего за последние семь дней.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов