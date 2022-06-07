"Не ругайте нас. Ругайте Байдена!" - в США входят в моду цифровые стикеры

Растет недоверие и возмущение к властям у американцев. В США на смену популярной акции с наклейками на заправках входят в моду цифровые стикеры. И самой актуальной надписью стала: "Не ругайте нас. Ругайте Байдена!" За время его работы в Белом доме американцы получили рекордную за 40 лет инфляцию. Стоимость энергоносителей и продуктов питания растут на фоне нарушения глобальной логистики и санкционной блокады. Уже более 80 % граждан США пессимистично оценивают состояние экономики. Вдобавок, объявлен режим ЧС из-за риска нехватки мощностей для выработки электроэнергии. Но даже на фоне этой новости Байден умудряется заявлять о своих успехах в бизнесе и росте зарплат.