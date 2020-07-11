Не смогли выбраться из воды. В Египте утонули 11 человек

. На пляже утонул ребенок и еще 10 человек, которые пытались его спасти. По поступающей информации, пляж Аль-Нахил, который более известен среди местных как «пляж смерти», был закрыт в связи с профилактическими мерами из-за пандемии. Именно поэтому помощь тонущим никто не оказал. Там просто не было спасательных служб. Уточняется, что люди утонули из-за сильного волнения на море - они просто не смогли выбраться из воды.