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Не стало бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана
Он скончался в кругу близких после непродолжительной болезни. Ему было 80 лет. Где будет похоронен Кофи Аннан и когда состоится церемония прощания - пока неизвестно. Напомним, дипломат родился в Гане. В 1961 году он поступил на работу в ООН. В 1997-ом был назначен Генсеком ООН и занимал этот пост на протяжении девяти лет. В 2001 году Аннану присуждена Нобелевская премия мира.
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