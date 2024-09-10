Не стало российской актрисы Марины Полицеймако

10 сентября ночью умерла заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако, сообщило РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу театра.

Она умерла на 87-м году жизни.

Марина Полицеймако пришла в труппу Театра на Таганке после окончания Театрального училища имени Щукина в 1965 году, там она работала и по сей день.

За годы в театре актриса сыграла десятки ролей в знаменитых спектакляхЮрия Любимова. В их числе "А зори здесь тихие", "Дом на набережной", "Горе от ума - горе уму", "Живой", "Жизнь Галилея", "Под кожей статуи Свободы" и многие другие.