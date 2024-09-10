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Не стало российской актрисы Марины Полицеймако

Не стало российской актрисы Марины Полицеймако

10 сентября ночью умерла заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако, сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра.

Она умерла на 87-м году жизни.

Марина Полицеймако пришла в труппу Театра на Таганке после окончания Театрального училища имени Щукина в 1965 году, там она работала и по сей день.

За годы в театре актриса сыграла десятки ролей в знаменитых спектакляхЮрия Любимова. В их числе "А зори здесь тихие", "Дом на набережной", "Горе от ума - горе уму", "Живой", "Жизнь Галилея", "Под кожей статуи Свободы" и многие другие.

Фото: РИА Новости

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