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Не стало Сильвио Берлускони
В Италии ушел из жизни экс-премьер страны Сильвио Берлускони. Политик скончался в больнице в Милане. Ему было 86 лет. В апреле стало известно, что врачи диагностировали у Берлускони лейкемию. До этого в сентябре 2020-го политик перенес ковид и двустороннюю пневмонию, в 2021-м его госпитализировали из-за проблем с сердцем, и позже он вновь заболел коронавирусом. Берлускони занимал пост премьер-министра Италии в 1994-м, 2001-2006 и 2008-2011 годах.
Берлускони представлял собою крайне редкий в современной Европе тип политика. Он был независим и ориентирован на интересы своей страны, а не наднациональных структур вроде ЕС или НАТО. Этот итальянский государственный деятель считался пророссийским. На самом деле, как отмечают в Москве, он просто говорил то, что думал, и действовал в соответствии с логикой здравого смысла. В частности, Берлускони подчеркивал, что Россия является частью Европы и к сотрудничеству с ней Евросоюз приговорен самой географией.
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