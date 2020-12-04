Не стихает волна протестов в Ереване

Очередной митинг оппозиции снова завершился беспорядками. Протестующие перекрыли ряд улиц армянской столицы, требуя отставки премьера Пашиняна за решение пойти на мирный договор по Карабаху. На одном из центральных перекрестков митингующие провели сидячую акцию протеста, перегородив дорогу тележками с капустой. В результате столкновений полиция задержала 43 человека.